Nadège, de Rouen, caravanière sur les routes du Tour de France

Le Tour de France, Nadège n'en est pas spécialement fan. "J'y suis allée l'année dernière, quand il est passé près de Dieppe. Et puis je m'y rendais plus petite avec mon grand-père. Mais c'était plus pour obtenir des petits cadeaux que pour voir la course", rembobine l'étudiante inscrite en STAPS à Mont-Saint-Aignan.

Un mois de voyages dans l'Hexagone

Cette année, la jeune femme ne recevra pas de goodies. Mais elle les offrira, du haut du char de la marque McCain, pour qui elle fera office de caravanière. Un job d'été qu'elle a obtenu un peu par hasard : "L'an passé, j'ai vu un reportage sur les caravaniers. Puis fin 2015, l'agence Ideactif a mis une annonce pour postuler pour être caravanière sur le Tour pour le compte de la marque. J'en avais assez de faire le même job d'été depuis quatre ans dans un centre de loisirs. J'avais envie de bouger donc j'ai postulé."

"Etre de l'autre côté du Tour"



Après un entretien en avril, Nadège a été retenue. Elle connaît déjà son programme pour le Tour : "Nous distribuerons des goodies de la marque toute la journée et le soir, nous nettoierons les voitures avant de prendre la route jusqu'au point de départ du lendemain." Un boulot estival éreintant mais qui permettra à l'étudiante de voyager : "Le départ se fait au Mont St-Michel où je ne suis jamais allée. Et puis les étapes en montagne vont être sympas." Quant à la distribution de cadeaux, ce sera un moment particulier pour Nadège, qui repensera sans doute à elle plus petite qui venait récupérer les petits présents : "C'est sympa d'être cette fois-ci de l'autre côté du Tour, avec tous ces gens qui nous attendent."