Rio dévoile sa chanson officielle pour les JO

Alors qu'en France résonne "This One's for You", hymne de l'Euro 2016 de David Guetta, les Brésiliens lèvent le voile sur la chanson qui accompagnera officiellement les JO de Rio du 5 au 21 août prochains.

"Alma e Coraçao", chantée entièrement en brésilien par deux artistes de Sao Paulo, Thiaquinho et Projota, est une ôde au pays organisateur et aux valeurs sportives. Le morceau s'ouvre sur des tambours à la sonorité locale, accompagnés par de superbes vues de Rio, avant de s'intéresser à quatre jeunes athlètes.