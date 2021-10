Un doublé d'Olivier Giroud (12e, 59e) et des buts de Paul Pogba (20e), Dimitri Payet (43e) et d'Antoine Griezmann (45e) ont permis aux Français d'atteindre le dernier carré, l'objectif qu'ils s'étaient fixé avant le tournoi. Kolbeinn Sigthorsson (56e) et Birkir Bjarnason (84e) ont sauvé l'honneur des Islandais.