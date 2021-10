Mondeville. Au magasin Tati, le couple ne passe pas par la caisse

Le 19 mai, à 18h40, un couple décide d'aller faire des achats dans le magasin Tati, à Mondeville, près de Caen. Mais pas plus l'un que l'autre ne passent par la caisse pour régler leurs articles. Elle est interpellée vêtue d'une veste noire qu'elle vient d'enfiler, portant à la main une lanterne rouge. Dans son sac sont retrouvés des bagues et un bracelet. Lui est intercepté en possession d'un grand miroir. Ils ont été jugés par le tribunal de grande instance de Caen, le mercredi 29 juin, pour vols en récidive.

"Je n'ai même pas essayé de cacher le miroir !"

Si la femme est absente en raison de son travail, l'homme, lui, est présent à la barre et explique : "C'est elle qui a été interpellée au départ, pas moi. On était chacun de notre coté. Je suis sorti avec un grand miroir sous le bras, c'est vrai, mais je n'ai même pas essayé de le cacher ! Et il n'y avait rien dans mon sac à dos." Lors de l’enquête, la femme reconnaît les faits : "Au départ, je voulais payer, j'avais l'argent, mais on sortait d'un anniversaire et on avait bu quelques verres. Je ne bois jamais, alors, ça m'a a pris comme ça..."

7 mentions pour lui et 17 pour elle

Le casier judiciaire du prévenu, âgé de 42 ans comporte 7 mentions, la plupart pour vols aggravés. Celui de sa comparse, âgée de 34 ans est beaucoup plus chargé : 17 mentions pour vols avec violence. Le procureur conclut que les faits sont simples : éméchés dans le magasin, il s'agit bien de vols en récidive, autant pour l'un que pour l'autre. Si pour lui sont requis des travaux d’intérêt général, pour elle, la sanction demandée est plus sévère : de la prison ferme. L'homme écope donc de 35h de travaux d’intérêt général, à effectuer dans les 18 mois faute de quoi ce sera 1 mois de prison ferme. Pour la femme, le parquet fait preuve de clémence : 30 jours amende à 5 euros.