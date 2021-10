Concert et feu d'artifice ce soir à Bayeux

Le groupe les Blues Devils profitent de l'été pour sortir du studio et retrouver leur public. Alors qu'ils travaillent sur leur nouvel album “Le Mirage”, dont la sortie nationale est prévue le 15 décembre, Benoît Hetman (guitare, chant), Janmi (guitare, chant), Willo (batteur) et Thomas (bassiste) seront la tête d'affiche de la fête nationale bayeusaine mardi 13 juillet. Leur concert, gratuit, aura lieu sur le parking d'Ornano de 21 h à 23 h. Il sera suivi du traditionnel feu d'artifice tiré juste derrière la scène, depuis le practice de golf, sous la gare. Puis les Blues Devils, infatigables, reprendront leur concert vers 23h20. Le groupe, comme à son habitude, donnera tout de lui-même et promet une belle fête.

