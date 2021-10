Bonne nouvelle pour le garçonnet de trois ans qui avait été grièvement blessé vendredi 9 juillet sur la plage de Merville-Franceville dans le Calvados. Il est finalement sorti du coma et son pronostic vital n'est plus engagé. Pour rappel, le petit vacancier a été violemment bousculé par un cheval qui s'est emballé à sa hauteur. Un accident qui a poussé la municipalité à interdire le passage des chevaux entre 8h00 et 20h00.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire