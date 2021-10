Les pompiers ont de nouveau dû intervenir en cet fin d'après-midi, ce dimanche 4 juillet, pour cirsonscrire un nouveau départ de flammes sur la montagne du Roule à Cherbourg. Hier, les soldats du feu ont mis trois heures pour venir à bout des flammes qui ont touché 2 000 m² d'arbres et de broussailles. Il est difficile d'intervenir dans cette zone à cause des conditions d'accès et du vent qui souffle.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire