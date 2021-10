Sur le rail, et pour la deuxième année consécutive, la ligne Baie est mise en service à partir d'aujourd'hui, dimanche 4 juillet, et pour tout l'été. Elle relie Saint-Malo à Granville dans la Manche, grâce à un partenariat entre la région Basse-Normandie, la région Bretagne et la SNCF.

