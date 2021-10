Gare : les travaux s'achèvent

Une nouvelle étape concernant les travaux derrière la gare de Caen a été franchie aujourd'hui, mercredi 30. La voie est-ouest, qui permettra de rallier les parkings et le nouveau dépose minute de la gare depuis le cours Montalivet est dorénavant ouverte. 610 mètres de route supplémentaire qui permettront une circulation plus fluide aux abords des quais. Deux pistes cyclables longent par ailleurs la nouvelle voie de part et d'autre. Les piétons ne seront pas en reste, puisque une voie leur sera dédié. Cette dernière prolongera le pont Alexandre Stirn pour rejoindre l'accès Nord de la gare.