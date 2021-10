Grève au CHU de Caen contre le budget

Une journée de mobilisation est prévue au CHU de Caen aujourd'hui, lundi 28 juin 2010, pour protester contre le budget 2010 de l'établissement qui doit être présenté en Conseil de surveillance par le directeur. Selon les syndicats, ce budget serait déficitaire de 30 millions d'euros et 200 emplois devraient disparaître. Parmi les revendications : la mise en stage et la titularisation des contractuels, la résorption des emplois précaires, l'arrêt des suppressions de postes et l'arrêt des privatisations (externalisations).

Après avoir distribué des tracts ce matin, les manifestants appellent à un grand pique-nique à partir de 12h15 devant le bâtiment modulaire (vestiaires). Les personnes présentes seront ensuite conviées à rejoindre le cortège pour manifester lors de la tenue du premier Conseil de Surveillance (ex Conseil

d'Administration) qui se réunit à 14h.



