Didier Lallement nouveau préfet de Basse-Normandie

Ancien secrétaire général de la préfecture de la Marne et ancien préfet de l'Aisne et de Saône-et-Loire, Didier Lallement connaît depuis ce midi sa nouvelle affectation. Il a été nommé, ce mercredi 23 juin, en conseil des ministres, préfet de la région Basse-Normandie et préfet du Calvados. Né en 1956 à Lyon, il occupait jusqu'à présent le poste de Secrétaire général du Ministère de l'Ecologie. Il a également été directeur général des collectivités locales (1997-2000), directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la Justice (2001-2004), directeur de cabinet au ministère des Transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer (2005-2007) et directeur général de l'aviation civile au ministère des transports (2007).

