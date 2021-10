18 juin : les commémorations

Un grand nombre de commémorations sont organisées dans la région notamment à Saint Lô et à Caen pour les 70 ans de l'appel du 18 juin 1940. A Caen une cérémonie aura lieu place Foch à 17h vendredi. Le Mémorial pour la Paix organise également toute une journée de colloques gratuits et ouvert à tous. A saint-Lo le rendez-vous est donné également à 17h place du général de Gaulle. Cette dernière cérémonie sera suivie, à 18h à la préfecture de St Lo, de la remise des prix du concours national sur la résistance et la déportation.



