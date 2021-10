Si vous voyez passer un cortège de voitures historiques entre le 16 et le 20 juin, il est très probable qu'il s'agisse du 5e Tour de Normandie des vieilles voitures. Les passionnés de véhicules anciens partiront cette année de la Manche et passeront notamment le 16 juin à Carentan, le 17 à Orbec, le 18 à Louviers et les 19 et 20 à Barentin.



