Six journalistes récompensés à Saint-Lô

Les cinq trophées du troisième prix international Média Planet Manche portants sur des médias orientant certains de leurs reportages sur l'écologie et l'état de la terre, ont été décernés hier à Saint-Lô, dans la Manche. Un reportage photo de Lu Guang (Contact press Image) sur la pollution en Chine, un article rédigé par Gaëlle Dupont (Le Monde) sur le thème de « l'île Robinson Crusoé », un reportage radio de Guillaume Thibault (RFI) sur les réfugiés climatiques de Dhaka au Bengladesh, une série photo de Bruno Valentin et Julien Pannetier (Sipa Press) sur Hazaribagh, un tsunami écologique ; et un reportage audiovisuel signé Agnès Monteux (France 2) sur les « oiseaux rares », ont été récompensés.