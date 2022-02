Basket : découvrez les filles de Mondeville pour la saison 2011/2012

Après une saison 2010-2011 particulièrement pénible, le club espère relancer une dynamique avec un effectif totalement chamboulé à l'intersaison (seules deux joueuses, KB Sharp et Touty Gandega, sont restées). "Les gens m'attendaient peut-être au tournant quand au mois de mai j'avais présenté l'équipe en disant qu'on devrait avoir une dimension physique et athlétique intéressante, indique l'entraîneur Hervé Coudray. Les matchs de préparation nous l'ont montré. C'est une équipe qui défend, qui court et qui saute. On peut ajouter à cela l'enthousiasme dû à la moyenne d'âge de l'équipe, qui est de 21 ans. C'est autour de ça qu'on veut construire un projet de jeu cohérent. Quatre recrues vont découvrir la Ligue féminine, mais elles doivent être capables de franchir le pas de la Ligue féminine. Cependant, il leur faudra sans doute un peu de temps pour s'adapter." L'entraîneur mondevillais présente ses troupes.

Touty Gandega

"C'est une joueuse très athlétique, qui a des qualités de vitesse et d'explosivité intéressantes. On cherche à les exploiter autour du jeu rapide, de la pénétration en dribble et de son agressivité défensive."

Ingrid Tanqueray

"Elle a progressé dans la gestion du collectif et du tempo de son équipe. Entre Touty et elle, ça fait deux joueuses qui arrivent à mettre une bonne pression sur la meneuse adverse et qui permettent de lancer au plus tôt notre projet défensif."

Hhadydia Minté

"Elle est issue de Ligue 2 mais est dotée de qualités de vitesse, de détente et de taille. Elle est dotée d'une envergure intéressante. Ce n'est pas un hasard si elle a terminé parmi les meilleures rebondeuses du championnat d'Europe des moins de 20 ans. Elle a de bonnes qualités défensives."

KB Sharp

"Elle doit apporter son expérience, ses qualités d'adresse, ses qualités d'explosivité. Elle a trouvé sa place lors du dernier match de préparation contre Bourges."

Giedre Paugaite

"C'est une jeune joueuse qui effectue sa première expérience en-dehors de son pays d'origine. C'est une joueuse d'impact. Elle a des qualités de vitesse vraiment très intéressantes compte tenu de sa grande taille. Elle a eu besoin de trouver ses marques et de prendre confiance durant la préparation, mais elle a vraiment bien trouvé sa place."

Laetitia Kamba

"C'est une des joueuses les plus athlétiques du championnat, un peu "intimidator" dans la raquette. Elle est capable de prendre de nombreux rebonds et de provoquer des fautes. Il faut qu'elle soit capable d'alterner le jeu près du cercle et plus écarté. Elle pourrait être aux portes de l'équipe de France."

Egle Sulciute

"C'est une joueuse d'expérience qui a des qualités d'adresse et de vision du jeu hors normes. C'est une joueuse intelligente, qui n'a pas les qualités physiques des autres joueuses mais qui sait compenser. Grâce à ses qualités d'adresse, elle doit attirer les adversaires et libérer de la place pour les joueuses intérieures."

Naignouma Coulibaly

"Elle a une densité physique énorme. C'est une grosse rebondeuse. Comme beaucoup de joueuses de l'équipe, elle va découvrir le championnat."

Marie-Bernadette M'Buyamba

"Elle est en équipe de France des moins de 18 ans. Elle est dotée de grosses qualités physiques et défensives qui devraient lui permettre d'obtenir un peu de temps de jeu. Elle doit apprendre à discipliner son jeu et à franchir le palier de Nationale 2 à Ligue féminine, qui est important."

Awa Sissoko

"On travaille pour qu'elle devienne une deuxième arrière, ce qui veut dire qu'elle doit progresser sur son tir et sur son volume de manipulation du ballon en dribble. Elle est dotée de qualités physiques énormes. Défensivement, elle n'a rien à envier à celles qui sont là cette année. Elle devrait être dans les rotations."

Margaux Touraud

"C'est une joueuse de grande taille, un peu dans le profil d'Egle Sulciute, pas du tout physique mais une bonne main pour avoir des tirs extérieurs."

Pauline Bétis

"C'est une meneuse de jeu issue du centre de formation qui s'entraîne régulièrement avec nous. En cas de blessure, elle pourrait donner un coup de main à l'équipe."



L’équipe 2011-2012

N° NOM Prénom Taille Poste Date et lieu de naissance Nat.

4 GANDEGA Touty 1.69 2 20/06/91 à Paris (75) FRA

5 SISSOKO Awa 1,80 2 06/03/94 à Paris (75) FRA

6 BETIS Pauline 1,68 1 04/09/94 à Thaon-les-vosges (88) FRA

7 TANQUERAY Ingrid 1.66 1 25/08/1988 à Caen (14) FRA

8 SULCIUTE Egle 1.91 4-3 31/08/1985 à Marijampol÷ (Lituanie) LTU

9 MBUYAMBA Marie-Bernadette 1.83 3 05/01/1993 à Courbevoie (92) FRA

10 SHARP Kristen Brooke 1.75 2 - 1 18/04/1981 à Colombus (USA) USA

11 PAUGAITE Giedre 1.92 4 15/07/1990 à Mazeikiai (Lituanie) LTU

12 KAMBA Laëtitia 1.87 3-4 10/01/1987 à Paris (75) FRA

13 TOURAUD Margaux 1.90 4 27/10/1994 à Bordeaux (33) FRA

14 MINTE Hhadydia 1.87 3 16/03/1991 à Paris (75) FRA

15 COULIBALY Naignouma 1.91 5 31/05/1989 à Djacoroni (Mali) MLI