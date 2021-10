Huit pompiers ont été mis à l'honneur cet après midi, samedi 12 juin, à Saint Lô. Six ont été promus et deux ont reçu une médaille pour « faits de bravoure ». En novembre 2009, leur professionnalisme avait sauvé la vie d'une femme très gravement blessée dans un accident impliquant un car scolaire et un poids lourd à Saint-Pois près de Brécey.