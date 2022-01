Une Américaine bien de chez nous !

Une singularité peu courante dans l’automobile, et qui s’inscrit bien sûr dans l’histoire la plus récente du géant de Turin, allié depuis avril 2009 à l’Américain Chrysler.

Priorité au confort

La Freemont a donc une nette consonance américaine. Et, à sa manière, elle vient de prendre la succession de l’ancien grand monospace Ulysse, mais sans adopter l’allure “utilitaire” de ses homologues européens, au profit d’une silhouette avenante de "crossover", véhicule à la croisée des genres entre gros break, SUV et monospace. Moyennant quoi l’importance de sa longueur, 4,89 m, ne transparaît pas vraiment au regard.

Fiat est parvenu en peu de temps à mettre ce modèle taillé pour l’Amérique aux canons du Vieux Continent. A commencer par une face avant plaisamment retouchée. L’habitacle bénéficie d’une nouvelle planche de bord. On reste dans la note américaine avec une dotation d’équipements plutôt fournie dès la version d’accès, à la fois en prestations de confort (clim auto tri-zone, système audio CD/MP3, démarrage sans clef, etc.) et de sécurité (ESP, ERM anti-retournement, 6 airbags contrôle de la pression des pneus).

Les sièges de seconde rangée, rabattables 60/40 et coulissants de 10 cm sur la longueur, renforcent aussi la vocation familiale du nouveau haut de gamme Fiat. Mais l’européanisation de la Freemont est également tangible sur le plan technique avec la refonte des réglages de la liaison au sol et de la direction. Elle adopte aussi le dernier état du diesel common rail Fiat, un 2.0 Multijet 2 décliné en 140 ch et 170 ch selon la cartographie d’injection installée. Au volant, la Freemont se veut d’abord confortable. Un parti pris qui s’accorde avec pragmatisme à l’absence de sportivité revendiquée par la “grande Fiat”.

Prix : sept versions de 26 600 à 33 100 euros.

REPERES

Confort : Les grands sièges avant tiennent du vrai fauteuil tant ils soignent la position d’assise pour tous les gabarits. A l’arrière, l’angle d’ouverture des portes arrière à 90° favorise l’accessibilité. Deux aspects, parmi d’autres, du confort offert par la Freemont.



Modernité : L’instrumentation conforte la modernité ambiante en conjuguant deux modes d’affichage, analogique et numérique, notamment pour l’ordinateur de bord, alors qu’un écran central tactile bien dimensionné, et standardisé, pilote les réglages de confort.



Rangements : Si la boîte à gants apparaît minuscule, une vingtaine d’espaces de rangement permettent d’entreposer le “petit bazar” de chacun, parmi lesquels un vaste tiroir sous le siège passager, et deux grandes trappes verrouillables sous le plancher des sièges de la seconde rangée.



Verdict : 15/20

Sécurité ***

Finition ***

Confort ****

Economie d’usage ***

Séduction/Prix ***