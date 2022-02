Un dernier week-end pour profiter de la Foire

D’ici là, les visiteurs ont le loisir de visiter les 3 000 m2 de l’exposition Istanbul, la route de la soie : un voyage de 8 000 kilomètres de la Turquie et de la Chine. Ils ne manqueront certainement pas non plus de déambuler dans l’allée du Bagou, où les camelots tenteront un à un de les séduire afin, peut-être, de leur faire profiter du gadget dernier cri.

Vendredi 23 et samedi 24 septembre, l’occasion est également offerte au public de découvrir la Foire de nuit puisqu’à ces dates, ses portes ferment à minuit. En journée, à 11h, 15h et 18h, la parade de la route de la soie, composée de chameaux et dromadaires, de dresseurs et de musiciens, s’élance à la rencontre des visiteurs. Le restaurant Le Caravansérail, sur l’esplanade du Zénith, accueille aussi plusieurs représentations gratuites du groupe Istanbul Dream, des Derviches Tourneurs ou encore de Soraya, danseuse orientale. Autres temps forts à ne pas manquer avant la fermeture de la foire, samedi 24 septembre : la diffusion du match de football Évian-Caen sur le pavillon du Conseil régional de 19h à 20h30, ou le concert du groupe Jésus Christ Fashion Barbe, lauréat des Jeunes Charrues 2011 sur l’espace Ville de Caen - Caen la mer, de 21h30 à minuit. Dimanche 25 septembre, de 10h à 22h, on peut“Découvrir le Calvados en famille” sur le stand du Conseil général, assister de 11h à 13h au défilé des animaux du concours départemental de race normande et, de 16h à 18h, obtenir une dédicace du Hockey club de Caen sur l’espace ville de Caen - Caen la mer.