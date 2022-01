Téléfilm sur France 2 avec Clémentine Célarié dans le cadre de la Journée Mondiale Alzheimer

Face à The Mentalist en première partie de soirée sur TF1, France 2 nous propose un beau téléfilm dès 20h35 avec Clémentine Célarié dans le cadre de la Journée Mondiale Alzheimer aujourd'hui. Il s'agit d'un road-movie, adapté d'une histoire vraie, d'une femme touchée par cette terrible maladie comme 800 000 autres partout dans le monde.

Il y aura de l'histoire ce soir sur France 3 et ARTE. France 3 vous propose un nouvel épisode d'Histoire immédiate consacré ce soir à Claude et Georges Pompidou. L'amour au coeur du pouvoir, c'est ce soir dès 20h35 présenté par Samuel Etienne . Sur Arte, nouveau programme diffusé dans le cadre de "Le monde arabe en révolution(s)". Depuis le mois de mars, ARTE a décidé de suivre ces révolutions inattendues et explosives, ce soir dès 20h40, direction l’Égypte où Hosni Moubarak a gouverné sans partage pendant plus de trente ans. Où en sommes nous ? Réponse ce soir.

Sur Canal +, les abonnés pourront suivre ce film récompensé à la fois en 2010 au Festival de Cannes ainsi qu'aux derniers Césars, film français avec : Michael Lonsdale et Lambert Wilson. C'est "des hommes et des dieux". L'histoire c'est celle de huit moines chrétiens français qui vivent en harmonie avec leurs frères musulmans dans un monastère au milieu des montagnes algériennes. Progressivement, la violence et la terreur s'installent dans cette région, les moines resteront coûte que coûte. Début de la séance à 20h50.

En bref ... les autres programmes.

Sur TF1 après The Mentalist, suite de la saison 2 de Dexter dès 23h10

Sur M6, soirée spéciale D&CO, une semaine pour tout changer.