Matt Damon et Scarlett Johansson ensemble au cinéma

Le réalisateur Cameron Crowe (Jerry Maguire, Presque célèbre) s'est inspiré des mémoires de Benjamin Mee.

Désireux de changer de vie après la mort de sa femme, ce père de deux enfants décide de déménager à la campagne et d'acheter une propriété attenante à un zoo peuplé de 47 espèces animales.

Avec l'aide de la gardienne, incarnée par Scarlett Johansson, il essaiera de sauver cette ménagerie et sa famille.

Thomas Haden Church (Sideways) et Elle Fanning (Super 8) figurent aussi au générique.

Le dernier film de Cameron Crowe, Pearl Jam Twenty, présenté en avant-première au Festival du film de Toronto, est un documentaire sur le célèbre groupe de rock des années 90.

We Bought a Zoo sortira en Amérique du Nord le 23 décembre, à temps pour la course aux Oscars, puis le 28 décembre en France et aux Pays-Bas. Début 2012, il sortira en Allemagne, en Russie et sur d'autres marchés.