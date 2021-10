Une thalasso à Cabourg pour 2012

Près de 50 ans après la première idée d'une thalasso à Cabourg, le projet revu et corrigé a été signé jeudi par le maire de la ville, Jean-Paul Henriet. Il prévoit la construction d'un centre de thalassothérapie d'une capacité de 150 curistes et de deux hôtels pourvus de piscines, un quatre étoiles et un trois étoiles pour 2012. Pour un coût total de 43 millions d'euros, le projet entend profiter de la proximité de la clientèle parisienne et de sa situation géographique exceptionnelle. Une très bonne nouvelle pour Cabourg, puisque 90 emplois devraient être créés localement.





