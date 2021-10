Basket, escrime et boxe ce week-end

Le week-end s'annonce sportif à Caen et ses environs. Le Caen Basket Calvados organise un tournoi minimes avec six équipes de niveau national. Elles s'affronteront au Palais des Sports les 12 et 13 juin (13h). À Hérouville, le club de la Rapière lance aux mêmes dates son premier Challenge de la Liberté, un tournoi international d'escrime qui réunira près d'une centaine de tireurs. Enfin, le dimanche 13 juin (dès 15 h) aura lieu un gala multi-boxes à Démouville avec kick boxing, pancrase et Muay-thaï.



