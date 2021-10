“job dating” pour travailleurs handicapés

Le Groupe CRIT Intérim organise un forum de recrutement, favorisant la rencontre et l'embauche de personnes en situation de handicap, mardi 15 juin de 9h30 à 16h30 au sein des locaux du Cideme à Hérouville Saint-Clair (place de l'Europe). L'inscription à ce forum est gratuite. Pour rappel, tout employeur du secteur privé et tout établissement public à caractère industriel et commercial, employant vingt salariés ou plus, sont soumis à l'obligation d'embaucher, dans une proportion de 6 %, des travailleurs handicapés.



