Dernière journée ce dimanche de Presqu'île en fête à Caen

Le pari de faire redécouvrir aux Caennais leur presqu'île, est en passe d'être gagné avec ce type d'événement. En ce début de saison culturelle, la municipalité souhaite accorder une large place aux arts de la rue. De nombreuses initiations sportives (hockey, escalade, beach-tennis...) sont au programme.

Le programme de ce dimanche :

- 12H :

DEBALLAGE PUBLIC (spectacle musical/percussions)

Compagnie déviation

Quai Vendeuvre



- 13H :

SERKAN UYAR (musique et chant de Turquie et d'Azerbaïdjan)

Quai François Mitterrand - Chapiteau cabaret



- 14H :

LE CATCH (portés acrobatiques)

Les hommes de mains

Quai François Mitterrand



ROCK ACROBATIQUE

Association menestrel David et Astrid

Quai Vendeuvre



CONCERTS JAZZ

Camion jazz / Caen Jazz Action / Collectif Jazz

Le Cargö



- 15H :

ATTACHÉ (danse et cirque)

Compagnie Loutop

Terrain Savare - Rue de Suède et de Norvège



SALOMON (Harpe soliste)

Quai François Mitterrand - Chapiteau cabaret



SERKAN UYAR (musique et chant de Turquie et d'Azerbaïdjan)

Quai Vendeuvre - scène musicale



- 16H :

LA QUINCAILLERIE LAMOUREUX (art du cirque)

Compagnie Max et Maurice

Quai François Mitterand - Espace chapiteaux



LE CATCH (portés acrobatiques)

Les hommes de mains

Quai Vendeuvre



OPERA DE RUE

Marie-Paule Bonnemaison

Quai François Mitterrand - chapiteau cabaret



- 17H :

PARCE QUE (Attentat musico-jonglistique)

Le mouvement alerte

Quai Vendeuvre - scène musicale



ROCK ACROBATIQUE

Association menestrel David et Astrid

Quai François Mitterrand - Chapiteau cabaret



- 18H :

LES ZARPONS (Harpes celtiques)

Quai Vendeuvre - scène musicale



- 18H30 :

DEBALLAGE PUBLIC (spectacle musical/percussions)

Compagnie déviation

Quai Vendeuvre