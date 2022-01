Léona Lewis prépare un nouvel album en novembre

Léona Lewis est un peu moins présente sur le devant de la scène depuis 2 ans et l'interprétation de la bande-originale du film évènement Avatar. C'est vrai que depuis sa découverte en 2007, la belle nous avait habitué à être sur tous les fronts.

Spirit en 2007 fut un énorme succès aussi bien au niveau des critiques qu'au niveau des ventes, qui ne se rappelle pas en effet du titre Bleeding Love. L'album Echo, bien qu'ayant rencontré le succès lui aussi a peut-être un peu moins marqué les esprits.

Léona Lewis sera de retour à la fin de cette année avec un nouvel album "Glassheart". Un nouvel album qui sera selon la chanteuse plus pop et plus actuel. Il comprend par exemple un duo avec le DJ Avicii, signant pour Léona Lewis un virage pop-électro.

Découvrez Collide le premier extrait du nouvel album de Léona Lewis: