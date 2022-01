Rentrée : le ton se durcit à l'école Bicoquet de Caen

Depuis hier, les parents d'élèves de la classe de CM2 refusent de faire monter leurs enfants dans le bus qui doit les conduire au groupe scolaire de la Haie Vignée. "Nous n'inscrivons pas nos enfants dans une école, pour qu'ils aillent ensuite dans une autre", se plaignaient hier plusieurs parents. "Nous avons fait le choix de vivre dans le centre-ville aussi pour offrir une certaine qualité de vie à nos enfants, pour bénéficier de la proximité. Leur faire faire 20 minutes de bus le matin et 20 autres le soir, c'est leur imposer une fatigue supplémentaire et leur prendre du temps sur leurs loisirs", estime Christine Duruisseau, parent d'élève.

Ouverture d'un local

Pour tenter de trouver une issue à ce problème, élus de la mairie, parents d'élèves et inspecteur d'académie se sont réunis pendant deux heures hier. Ce fut l'occasion pour les premiers de rappeler qu’une sixième classe ne pouvait ouvrir dans cet établissement pour des raisons de sécurité. Les murs de l’école Bicoquet étant classés, la municipalité peine à trouver un plan d’aménagement convaincant pour ouvrir une classe supplémentaire. La possibilité d’installer la classe dans un local proche et accessible à pied a alors été envisagée.

L'autre hypothèse émise est de réorganiser la distribution des élèves, alors que l'école vient tout juste d'obtenir une sixième classe par l'inspection académique. Il s'agirait de redistribuer les 133 élèves de l'école au sein de cinq classes et non six. Une nouvelle réunion doit avoir lieu ce jeudi 8 septembre. En attendant les 26 élèves de CM2 sont accueillis par leur enseignante dans la cantine.