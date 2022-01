37ème festival du cinéma américain de Deauville du 2 au 11 septembre

Les flashs vont crépiter dès demain et les bobines et autres boitiers numériques vont se mettre à chauffer. C'esten effet le lancement du 37ème festival du cinéma américain à Deauville. Notre Venise normande fête elle aussi le cinéma en invitant une nouvelle fois un jury prestigieux présidé par Olivier Assayas (Carlos) et de nombreuses personnalités fouleront le tapis roug comme l'invité d'honneur Francis Ford Coppola (Le Parrain).

14 films sont en compétition, mais il y a comme toujours de nombreuses animations autour de la compétition. Toutes les projections sont accessibles au grand public.

Dès ce week-end, assistez aux Nuits américaines. Tout au long de la nuit, des classiques américains et des films sortis il y a quelques années sont projetés, de quoi passer 48h non-stop intenses en émotion.

Il y a aussi Deauville saison 2 qui vous propose de découvrir des séries en avant-première et dans les meilleurs conditions de diffusion.

Le programme complet est àtélécharger à la fin de l'article. Vous retrouvez tous les tarifs et plus d'informations sur www.festival-deauville.com

Ecoutez Jacques Belin en interview dans le lecteur en haut de l'article.