Le clip de Slave To the Music signé James Morrison en ligne!

Plus rythmée que les deux autres, Slave to the music a été entendu à l'Itunes Festival 2011 et le public a été vraiment conquis.

Celui qui a connu un vif succès avec le titre « Broken Strings » avec la participation de la belle Nelly Furtado en 2008, reviendra le 26 septembre 2011 avec de nouvelles compositions et collaborations.

James Morrison semble afficher une certaine satisfaction autour du résultat de ses compostions musicales et indique aussi que la chanteuse Jessie J fait partie des invités de « The Awakening ».