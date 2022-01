Le Caennais Damien Marcq file à Dijon

Après un début de saison encourageant sous ses nouvelles couleurs de Malherbe à l'été 2010, Damien Marcq, s'est alors éteint au fur et à mesure que la saison avançait. Titulaire lors des matchs aller, il a rapidement été relayé sur le banc des Rouge et Bleu par la suite.

Ce mardi 30 août, à un peu plus de 24 heures de la fin du mercato, les dirigeants malherbistes et dijonais se sont accordés sur les clauses d'un prêt avec option d'achat. Le club bourguignon suivait également les dossiers de Benard Yao Kumordzi (Panionios Athènes) et William Vainqueur (Nantes, et désormais Liège). Damien Marcq avait été recruté en juin 2010 par le Stade Malherbe, en échange de trois millions d'euros lâchés à Boulogne-sur-Mer. La saison passée, Franck Dumas l'a utilisé à 28 reprises, dont 22 fois en tant que titulaire.