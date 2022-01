Les Conquérants ont repris l'entraînement en salle lundi 22 août et disputeront leur premier match de championnat le samedi 24 septembre à Anglet, champion de France en titre. Caen aura pour entraîneurs deux joueurs de l'effectif, Gérôme Guérin et Antoine Rage, qui fait son retour au club. Trois recrues issues de la glace sont arrivées à l'intersaison : William Ohlund (Mulhouse), Martin Mainier et Adrien Santenac (Caen).