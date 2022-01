Quatre catégories seront en action : les classes 1 (endurance), les S850, les S2000 et les S3000 (vitesse). Les S3000 et leurs 350 chevaux constituent les bolides les plus puissants de la discipline. Ils concourront sur un circuit d'1,5 km devant 18 000 à 20 000 spectateurs. Un seul licencié du Caen Nautic Club, organisateur de l'évènement, sera en compétition. Il s'agit du Rouennais Vincent Dusselier. Première course samedi à 14 heures.