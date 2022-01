Handball : Colombelles gagne sans opposition

Au lieu d'affronter la bonne équipe de N2 attendue, les handballeuses bas-normandes ont dû faire face à une opposition très affaiblie. « Je ne suis pas super content car c'est Le Havre qui était demandeur de ce match et ils ont envoyé une équipe sans leurs joueuses du centre de formation, déplore Philippe Breysacher. J'aurais souhaité un match plus intense. » Les Haut-Normandes ont fait illusion pendant un quart d'heure (8-8), profitant notamment du démarrage diésel de leurs adversaires, avant de lâcher totalement prise.

« Je suis satisfait de certaines séquences, notamment en début de deuxième mi-temps, indique l'entraîneur colombellois. Mais on ne peut pas tirer d'enseignements sur un match comme celui-là. » Il en ira tout autrement de celui qui attend Audi Pereira et ses coéquipières, vendredi 2 septembre. Face à Octeville, pensionnaire de Deuxième division, le CLCH aura une grosse opposition. « A partir de cette semaine, on va se mettre en configuration match », précise Philippe Breysacher. Le championnat débutera le samedi 17 septembre.