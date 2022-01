Basket : les PTT Caen s'attendent à souffrir

« Il convient de relativiser l'ampleur du score, prévenait son entraîneur, Miguel Callejas. On était en pleine préparation physique et on n'avait pas encore eu de grosse séance collective. » Cette sortie initiale révèle toutefois les manquements du deuxième club caennais, qui ne doit sa présence en Nationale 3 qu'à un repêchage administratif puisqu'il a terminé la saison dernière dans la zone de relégation à la suite d'une dernière soirée au scénario cauchemardesque. « Le constat est clair : on est en retard sur le collectif », expose Miguel Callejas.

Problème de recrutement

Avant de se rendre à Sartrouville pour la première journée de championnat, samedi 17 septembre dans une poule parisienne qu'ils découvrent, les Caennais ont encore beaucoup de choses à régler. Cela commence dans le secteur du recrutement, puisque Miguel Callejas attend encore un à deux joueurs intérieurs. « Notre objectif immédiat est de renforcer notre raquette, explique-t-il. On a plusieurs contacts mais aucun n'a été concrétisé. » Caen n'a appris que fin juin son maintien en N3, quand la période de mutation s'arrêtait au 15 du mois. Thomas Chauvin était parti avant (pour Ouistreham). Il constitue le principal départ d'un groupe resté globalement stable, mais manifestement plus faible que la saison dernière. Les PTT auront probablement beaucoup de mal à remplir leur objectif : le maintien.