L'amphithéâtre Pierre-Daure, sur le campus 1, sera inauguré le jeudi 22 octobre. Les travaux auront duré un an. Le premier cours est programmé le lundi 26 octobre. Il accueillera les étudiants en droit et en médecine. Cet amphithéâtre sera également utilisé comme salle de projection et de spectacle ou encore pour des colloques, des congrès et des séminaires.

