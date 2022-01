Moby serait-il dans la lune pour son dernier clip "Lie Down In Darkness"?

L'artiste propose pour son nouveau single "Lie Down In Darkness" un clip plus proche de ses habitudes avec des images sobres transportant ses spectacteurs dans un univers planant.

Ce titre et sa vidéo donneront une nouvelle chance à l'album "Destroyed", sorti au mois de mai, de convaincre un public qui n'avait guère été séduit par ses deux derniers albums.



Richard Melville Hall, de son vrai nom est né dans le quartier d'Harlem à New York, fils de James Hall, professeur de chimie, et de Elizabeth McBride Warner, secrétaire médicale. C’est elle qui le surnomme Moby, en hommage à son arrière-arrière-grand-oncle Herman Melville, l’auteur du célèbre roman Moby Dick.