Le nouvel album de Will Smith est en préparation

Un vrai touche à tout ce Will Smith, après avoir démarré dans une série TV à la fin des années 80 il fut comédien, chanteur, comédien et à nouveau chanteur. Le producteur La Mar "Mars" Edwards a annoncé que Will Smith serait de retour pour un nouvel album qui sortira en 2012.

Le prince de Bel Air sera sûrement inspiré par ses enfants qui font eux aussi des débuts de carrière dans la chanson. Sa fille Willow a d'ailleurs eu un beau succès avec son premier titre l'été dernier "Whip my hair". Le dernier album de Will Smith date de 2005 mais il avait été peu diffusé en France.

L'artiste a été revélé en 1997 grâce à son album Big Willie Style dont vous pouvez retrouver quelques clips en bas de cet article. L'album Willenium en 1999 avait lui aussi bien fonctionné mais l'acteur / chanteur avait du se consacrer à sa carrière cinématographique par la suite.

Quelques clips de la carrière de chanteur de Will Smith: