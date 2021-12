Âgées de 20 à 25 ans, elles sont soupçonnées de consommer et de vendre des stupéfiants. Les gendarmeries de Saint-Lô, Coutances et Bayeux menaient une enquête depuis juin dernier concernant un réseau de trafic de drogues. Les prévenus seront entendus devant le tribunal les mercredi 2 et mardi 8 novembre prochains.