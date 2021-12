Katy Perry égale le record de Michael Jackson!

Le dernier album de Katy Perry est un véritable succès en termes de ventes mais aussi en termes d'appréciation du public américain. En effet, 5 des titres de cet album (California Gurls, Teenage Dream, Firework, E.T et Last Friday Night) ont été classés premier dans le classement des chansons les plus appréciés par les américains.

En son temps, seul Michael Jackson avait réussi à placer 5 titres d'un même album en haut de ce classement. C'était dans l'album BAD sorti en 1987. Par contre en termes de vente, ce n'est pas du tout la même chose, la crise du disque étant passé par là, Katy Perry vend beaucoup moins d'albums que Michael Jackson dans les années 80.

Regardez le clip de Last Friday Night de Katy Perry: