Un camion chute de 10 mètres entre Saint-Lô et Lison

Les faits se sont déroulés dans les virages de la départementale 6, la route qui relie Saint-Lô à Lison et à Isigny-sur-Mer. Un poids lourd provenant de la société Otor à Torigni et transportant des cartons a fait une chute impressionnante. Après avoir perdu le contrôle de son véhicule, le conducteur a percuté le rail de sécurité. Son camion a effectué un tonneau et s'est retrouvé 10 mètres plus bas, au fond d'une vallée.

Le conducteur n'a été que très légèrement blessé. Un miraculé selon les secours. Pompiers et policiers sont intervenus rapidement sur les lieux pour sécuriser la zone et étancher la fuite de gasoil provenant du reservoir. Le poids lourds doit être relevé ce vendredi 19 août par une société spécialisée dans la matinée provoquant l'interruption du trafic sur cette route parsemée de virages. Ecoutez l'info-trafic sur Tendance Ouest toute la matinée et appelez-nous au 02-33-05-32-30.