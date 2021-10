Dans l'après-midi de lundi, les ouvriers du chantier d'un lotissement à Fontaine-Étoupefour on découvert un obus d'environ 12 centimètres de diamètre et 30 centimètres de long. Les gendarmes et surtout les démineurs de Rouen ont été dépêché aussi tôt pour sécuriser l'engin, semblant dater de la 2ème guerre mondiale.



