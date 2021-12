SuperHeavy dévoile son deuxième single "Satyameva Jayate"

Les Superheavy, le nouveau groupe formé sous l'impulsion de Dave Stewart (ex Eurythmics) et Mick Jagger avec la chanteuse soul britannique Joss Stone, le chanteur reggae Damian Marley, et le compositeur indien Allah Rakha Rahman (Slumdog Millionaire), ont livré leur deuxième single Satyameva Jayate.

"C'est différent de tout ce sur quoi j'ai pu travailler jusqu'à présent. Le répertoire est large, du reggae à la ballade en passant par des titres indien en Urdu - langue officielle du nord de l'Inde et du Pakistan - L'album n'est pas si bizarre que ça. J'imagine que les fans des Stones trouveront ça étrange, mais pas inaccessible" confiait Mick Jagger au magazine Rolling Stone.