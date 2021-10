Les onze élus de la commune de Branville, 200 habitants, dans le Pays d'Auge, ne sont plus que sept. Le Maire, un adjoint et deux conseillers ont démissionnés de leurs fonctions. En cause, le mauvais climat qui règne au sein de l'administration de la commune depuis le vote du budget 2010 par le conseil municipal.



