Cela fait deux ans qu'Evanescence travaille à la sortie d'un nouvel album. Ce sera un disque éponyme qui sortira début octobre, et un premier extrait a été dévoilé sur MTV "What You Want"!

Il sera accompagné d'une tournée mondiale et d'un passage en France le 16 novembre à l'Olympia de Paris. Les réservations sont ouvertes.