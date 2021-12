Retour en force pour James Morrisson avec trois nouveaux titres!

C'est avec une chanson d'amour et un clip romantique que James Morrison a choisi de faire son retour cet été. "I Wan't Let You Go" mélange ainsi volupté et poésie dans un univers urbain coloré et rassurant.

Le second titre intitulé Slave to the Music est publié en tant que deuxième single "réservé" à la France. Plus rythmée que les deux autres, Slave to the music a été entendu à l'Itunes Festival 2011 et le public a été vraiment conquis.



Le troisième titre est encore une belle balade, "Right Bye Your Side" sortira lui aussi sur le prochain album de James Morrisson!

En France, cet album sortira le 28 Septembre prochain!