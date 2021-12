Vers 18h, près de 200 habitants du quartier d'Argouges à Bayeux ont été évacués après qu'un automobiliste a percuté de plein fouet une colonne de gaz.

Heureusement, la fuite a été colmatée une heure et demi plus tard. Le conducteur du véhicule lui est sain et sauf. Après l'accident, il a tout de même tenté de prendre la fuite. Mais rattrapé par les gendarmes, ce dernier a été placé en garde à vue.