Fergie des Black Eyed Peas avoue que ses paroles sont peu recherchées...

C'était lors d'une interview au magazine anglais Q: "Il faut une sacrée dose d'humour pour faire partie du groupe et savoir se moquer de soi-même. Certaines de nos paroles sont plutôt stupides. Nous le savons !".

La chanteuse du groupe en profite pour rappeler qu'ils sont là pour divertir les gens et pour les faire danser, les paroles de certains titres ne sont que secondaires.

Rappelons que les deux derniers albums des Black Eyed Peas, The E.N.D et The Beginning se sont chacuns vendus à des millions d'exemplaires dans le monde!

Ci-dessous leur dernier clip : Don't stop the party: