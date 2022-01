Synergia, l'agence de développement économique de Caen-la-Mer, organise le Concours des entreprises de l'innovation. Les inscriptions sont déjà ouvertes, et ce jusqu'au mois de janvier 2010. Objectif des organisateurs : initier de nouveaux projets en Basse-Normandie grâce à tous les entrepreneurs en activité qui le souhaitent, mais aussi les étudiants, chercheurs et cadres d'entreprises. Il s'agit de booster les projets innovants et accompagner les jeunes entreprises.

Depuis sa création, Synergia a participé à la création de 143 entreprises, soit environ 1 000 emplois.





