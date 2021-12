Le CROSS Jobourg a tout d'abord était appelé à 19h54 en baie de Vauville afin de secourir trois kayakistes en difficulté en baie de Vauville, dans la Hague (Manche). C'est un témoin à terre qui a donné l'alerte.

Le CROSS Jobourg a dans un premier temps émis un message PAN (NDLR : un message de détresse) auquel aucun navire n'a répondu. Le CROSS a alors déclenché la vedette SNSM de Diélette. Les trois kayakistes peinaient effectivement lors d’une survente mais ils n'ont pas souhaité d'assistance.

Un peu plus tard, à 20h46, le CROSS Jobourg a été appelé pour une voie d’eau sur un trimaran britannique de 8m dans les essarts de Langrunes (Calvados). Une personne se trouvait à bord.

Le navire impliqué a en fait diffusé un May Day pour une importante voie d’eau sur son flotteur tribord. Sa radio étant très faible, sa position était inaudible. Le CROSS est néanmoins parvenu à localiser et a mis en oeuvre l’hélicoptère de la sécurité civile Dragon 76, le canot tous temps SNSM de Ouistreham et la vedette SNSM de Courseulles-sur-mer.

L’hélicoptère a localisé le trimaran et le canot tous temps SNSM a pris en remorque le trimaran et l'a ramené jusqu'à Ouistreham.