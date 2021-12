Solitaire : restriction de circulation

Les 47 bateaux participant à cette édition emprunteront le canal d'Ouistreham à Caen le mardi 2 août pour rejoindre le bassin St Pierre où sera installé le village de la course.

Lors de la remontée du canal le Pont de Bénouville, Pegasus Bridge, se trouvera fermé à la circulation durant 30 minutes sur la période de 12h00 à 15h00. L'heure précise dépendra de l'arrivée des bateaux en fonction de la météo.

L'arrivée au Bassin St Pierre devrait se situer aux alentours de 16h00 avec une fermeture à la circulation du Pont de la Fonderie pendant 30 minutes.

Du 1er au 7 août le village de la course sera installé sur une partie du parking du quai Vendeuvre.Le quai François Mitterrand (ancien quai Caffarelli) sera fermé à la circulation durant toute cette période. La circulation ne sera donc pas possible du club de kayak jusqu'au Pavillon de Normandie. Une déviation vers la rue de Suède et de Norvège sera mise en place.Un parking gratuit sera installé sur le terre-plein accessible par la rue de Norvège. Le village de la course sera ouvert au public le lundi 1er août à partir de 16h jusqu'à 21h.Le public sera accueilli les mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 11h à 21h. Une nocturne est prévue jusqu'à 23h le vendredi.

Le dimanche 7 août les portes du village seront ouvertes de 9h à 12h. Ce même jour, les bateaux quitteront le bassin St Pierre à 10h30. Le pont de la Fonderie sera fermé à la circulation jusqu'aux alentours de 11h15. La parade nautique passera le pont de Pegasus Bridge à Bénouville à partir de 11h50. Celui-ci sera fermé à la circulation durant une période de 40 minutes.

Photo : http://www.lasolitaire.com/ - Courcoux-Marmara/Le Figaro