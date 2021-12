Largo Winch va revenir au cinéma mais c'est l'auteur de la BD qui signera le scénario

Déçu par la deuxième retranscription grand écran de son oeuvre, Jean Van Hamme a accepté de s'impliquer davantage dans les deux prochains volets de Largo Winch. L'auteur souhaite faire vibrer la corde sensible en glissant plus d'émotions et moins de cascades, l'une des raisons de sa déception, qu'il explique en évoquant "un film composé à 85% de poursuites en bagnole, de barres, de coups de poing, d'explosions et de 15% de scénario".

Adaptation vitaminée calibrée comme un blockbuster américain, Largo Winch II n'a convaincu ni le public (1,3 million d'entrées en France), ni les producteurs qui avaient pourtant investi 24 millions d'euros. Le troisième et quatrième volet seront tournés simultanément, pour un budget total de 30 millions d'euros.

Auteur des célèbres bande-dessinées XIII et Thorgal, Jean Van Hamme n'avait jusqu'ici effectué que deux incursions au cinéma, en signant les scénarios de Diva de Jean-Jacques Beineix en 1980 et Meurtres à domicile, réalisé deux ans plus tard par Marc Lobet.